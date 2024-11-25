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Законодательство РК

Подросток ради шутки "заминировал" школу в ВКО

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 18:34 Фото: Zakon.kz
13-летний школьник из Восточно-Казахстанской области стал причиной вызова полиции и кинологов, когда пошутил о заложенном взрывном устройстве, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, в дежурную часть полиции поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в школе. Для проверки этой информации были направлены сотрудники правоохранительных органов и кинологи, однако информация не подтвердилась.

"В ходе расследования был установлен подозреваемый – 13-летний школьник, который признался, что сообщил ложные данные в качестве шутки. С ним и его законными представителями была проведена профилактическая беседа, и их привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка", – уточняется в сообщении.

Полиция напоминает, что распространение ложных сообщений о террористических актах может повлечь за собой штраф до 14,5 млн тенге или тюремное заключение на срок до пяти лет.

Ответственность за такие поступки несут лица, достигшие 14 лет, а родители детей младше этого возраста могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Кроме того, в случае судебного решения, ущерб, причиненный ложным сообщением, подлежит возмещению.

Ранее схожая ситуация произошла в Туркестанской области, где подросток также "заминировал" школу.

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