Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Иране

Как пишет агентство Tasnim, густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.

По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет, завод продолжает работать в обычном режиме.

Однако в соцсетях пишут, что из-за взрыва пострадали восемь человек.

A nitrogen tank explosion at the #Tabriz refinery has left 8 people slightly injured. pic.twitter.com/kAvvWdNgiD