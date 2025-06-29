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Мир

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Иране

взрыв произошел на НПЗ в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 20:21 Фото: pixabay
На одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана взорвался резервуар с азотом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Tasnim, густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.

По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет, завод продолжает работать в обычном режиме.

Однако в соцсетях пишут, что из-за взрыва пострадали восемь человек.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник врезался на автомобиле в военную колонну в Пакистане. В результате погибли 16 человек.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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