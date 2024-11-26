Эксперты назвали лучшие города мира в 2025 году
Британская столица удерживает лидерство уже десятый год подряд, сообщают аналитики рейтинга.
Эксперты отметили уникальность мегаполиса, его яркую ночную жизнь, историческое наследие и привлекательность как для жителей, так и для туристов.
Второе место занял Нью-Йорк. Американский город впечатлил исследователей своей развитой бизнес-экосистемой и широкими возможностями для культурного отдыха. На третьем месте расположился Париж, известный своими достопримечательностями, изысканной архитектурой и разнообразием шопинга.
В первую десятку рейтинга также вошли Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлин и Сидней.
Программа World's 100 Best Cities ежегодно оценивает мегаполисы на основе множества факторов, включая инфраструктуру, культурные ресурсы, деловую активность и качество жизни.
Ранее эксперты назвали города Казахстана с самыми дешевыми квартирами.