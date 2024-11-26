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Эксперты назвали лучшие города мира в 2025 году

Эксперты назвали лучшие города мира в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 00:10 Фото: pixabay
Лондон признан лучшим городом мира в 2025 году по версии программы World's 100 Best Cities, сообщает Zakon.kz.

Британская столица удерживает лидерство уже десятый год подряд, сообщают аналитики рейтинга.

Эксперты отметили уникальность мегаполиса, его яркую ночную жизнь, историческое наследие и привлекательность как для жителей, так и для туристов.

Второе место занял Нью-Йорк. Американский город впечатлил исследователей своей развитой бизнес-экосистемой и широкими возможностями для культурного отдыха. На третьем месте расположился Париж, известный своими достопримечательностями, изысканной архитектурой и разнообразием шопинга.

В первую десятку рейтинга также вошли Токио, Сингапур, Рим, Мадрид, Барселона, Берлин и Сидней.

Программа World's 100 Best Cities ежегодно оценивает мегаполисы на основе множества факторов, включая инфраструктуру, культурные ресурсы, деловую активность и качество жизни.

Ранее эксперты назвали города Казахстана с самыми дешевыми квартирами. 

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