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Города Казахстана с самыми дешевыми квартирами назвали эксперты

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 13:21 Фото: Zakon.kz
В четырех городах Казахстана в ноябре 2024 года жилье стоит дешевле, чем в других населенных пунктах страны, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, в этом списке лидирует Кызылорда. Причем это касается квартир всех форматов: от однушек до трешек.

  • 1-комнатная – 7.5 млн тенге;
  • 2-комнатная – 12 млн тенге;
  • 3-комнатная – 16 млн тенге.

Также в топ городов с самой доступной по цене недвижимостью входят Тараз, Талдыкорган и Жезказган.

"Здесь цена за однокомнатные квартиры варьируется от 9,5 млн до 10,5 млн. Двухкомнатные и "трешки" стоят 14 млн и от 21 до 23 млн тенге, соответственно".

В среднем, по данным экспертов, цены в стране на квартиры разной комнатности варьируются от 13 до 25 миллионов.

  • 1-комнатная – 13 млн;
  • 2-комнатная – 19 млн;
  • 3-комнатная – 25 млн.

Самое дорогое жилье по-прежнему в Алматы, где стоимость однокомнатной квартиры в среднем 24 млн тенге, двухкомнатной и трехкомнатной – 36 млн и 44 млн, соответственно.

Астана по дороговизне жилья занимает второе место, а Шымкент – третье.

Ранее в акимате Астаны рассказали, что нужно знать дольщикам при покупке недвижимости, чтобы не остаться без жилья и денег.

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