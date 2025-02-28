Лучшие кофейни мира определили эксперты

Онлайн-портал "World’s 100 Best Coffee Shops" опубликовал 100 лучших кофеен мира, сообщает Zakon.kz.

Лучшей кофейней мира, по версии онлайн-портала, стала сиднейская Toby’s Estate Coffee Roasters.

Фото: Instagram/tobysestatecoffee

На второе место попала Onyx Coffee Lab из Арканзаса.

Фото: Instagram/onyxcoffeelab

В топ-5 также вошли:

Gota Coffee Experts из Вены;

Proud Mary Coffee из Мельбурна;

Tim Wendelboe из Осло.

В топ-10 лучших кофеен также оказались заведения из Сингапура, Франции, Малайзии и Колумбии.

Кофейни оценивали по ряду факторов, начиная от качества кофе и еды, заканчивая экологическими нормами и обслуживанием клиентов. А при составлении окончательного варианта "100 лучших кофеен мира" учитывались как публичные отзывы, так и оценки экспертов.

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