Лучшие кофейни мира определили эксперты
Фото: Instagram/onyxcoffeelab
Онлайн-портал "World’s 100 Best Coffee Shops" опубликовал 100 лучших кофеен мира, сообщает Zakon.kz.
Лучшей кофейней мира, по версии онлайн-портала, стала сиднейская Toby’s Estate Coffee Roasters.
Фото: Instagram/tobysestatecoffee
На второе место попала Onyx Coffee Lab из Арканзаса.
Фото: Instagram/onyxcoffeelab
В топ-5 также вошли:
- Gota Coffee Experts из Вены;
- Proud Mary Coffee из Мельбурна;
- Tim Wendelboe из Осло.
В топ-10 лучших кофеен также оказались заведения из Сингапура, Франции, Малайзии и Колумбии.
Кофейни оценивали по ряду факторов, начиная от качества кофе и еды, заканчивая экологическими нормами и обслуживанием клиентов. А при составлении окончательного варианта "100 лучших кофеен мира" учитывались как публичные отзывы, так и оценки экспертов.
А вот руководство Starbucks планирует уволить часть сотрудников по всему миру.
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