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Туризм

Лучшие кофейни мира определили эксперты

Лучшие кофейни мира, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 08:02 Фото: Instagram/onyxcoffeelab
Онлайн-портал "World’s 100 Best Coffee Shops" опубликовал 100 лучших кофеен мира, сообщает Zakon.kz.

Лучшей кофейней мира, по версии онлайн-портала, стала сиднейская Toby’s Estate Coffee Roasters.

Фото: Instagram/tobysestatecoffee

На второе место попала Onyx Coffee Lab из Арканзаса.

Фото: Instagram/onyxcoffeelab

В топ-5 также вошли:

  • Gota Coffee Experts из Вены;
  • Proud Mary Coffee из Мельбурна;
  • Tim Wendelboe из Осло.

В топ-10 лучших кофеен также оказались заведения из Сингапура, Франции, Малайзии и Колумбии.

Кофейни оценивали по ряду факторов, начиная от качества кофе и еды, заканчивая экологическими нормами и обслуживанием клиентов. А при составлении окончательного варианта "100 лучших кофеен мира" учитывались как публичные отзывы, так и оценки экспертов.

А вот руководство Starbucks планирует уволить часть сотрудников по всему миру.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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