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В Узбекистане мужчина убил жену, новорожденную дочь и себя

В Узбекистане мужчина совершил убийство жены и дочери, а затем повесился , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 06:20 Фото: pixabay
Житель Узбекистана совершил жестокое преступление, убив свою жену и новорожденного ребенка, и повесился после этого, сообщает Zakon.kz.

По информации NOVA24.uz, трагедия произошла 24 ноября в Кашкадарьинской области, в махалле "Аксув" Китабского района.

В Генеральной прокуратуре РУ Хаэта Шамсутдинова подтвердили, что около 13:00 мужчина 1998 года рождения убил свою супругу 1996 года рождения и свою новорожденную дочь 2024 года рождения с помощью кухонного ножа.

Причиной преступления стало измененное психическое состояние. После совершенного убийства мужчина повесился.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство). Известно, что с 2006 года покойный состоял на учете в областной психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что французский отец много лет насиловал свою дочь-подростка и предлагал ее незнакомцам.

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