Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы
В Алматы мужчина убил жену и позже покончил с собой, сообщает Zakon.kz.
Информация о преступлении появилась в соцсетях. Сообщалось, что это произошло в мкр. Думан. 40-летний мужчина убил 38-летнюю жену, уехал в Алматинскую область к родне и покончил с собой. Мертвую женщину в квартире в Алматы обнаружил ее родственник.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы факт подтвердили.
"По факту убийства отделом полиции при Управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что преступление было совершено на почве семейной ссоры: мужчина нанес супруге ножевое ранение. Далее он покончил жизнь самоубийством. Другие обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в ДП.
А в Астане полиция расследует убийство женщины собственной дочерью.
