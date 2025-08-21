#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Происшествия

Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 13:30 Фото: Zakon.kz
В Алматы мужчина убил жену и позже покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

Информация о преступлении появилась в соцсетях. Сообщалось, что это произошло в мкр. Думан. 40-летний мужчина убил 38-летнюю жену, уехал в Алматинскую область к родне и покончил с собой. Мертвую женщину в квартире в Алматы обнаружил ее родственник.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы факт подтвердили.

"По факту убийства отделом полиции при Управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что преступление было совершено на почве семейной ссоры: мужчина нанес супруге ножевое ранение. Далее он покончил жизнь самоубийством. Другие обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в ДП.

А в Астане полиция расследует убийство женщины собственной дочерью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Разбой в Алматы: преступники жестоко избили мужчину и ограбили семью глубокой ночью
Происшествия
10:40, Сегодня
Разбой в Алматы: преступники жестоко избили мужчину и ограбили семью глубокой ночью
8 актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом
Происшествия
07:37, Сегодня
8 актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: