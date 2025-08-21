Убил жену и себя: семейная драма разыгралась в Алматы

В Алматы мужчина убил жену и позже покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

Информация о преступлении появилась в соцсетях. Сообщалось, что это произошло в мкр. Думан. 40-летний мужчина убил 38-летнюю жену, уехал в Алматинскую область к родне и покончил с собой. Мертвую женщину в квартире в Алматы обнаружил ее родственник.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы факт подтвердили.

"По факту убийства отделом полиции при Управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что преступление было совершено на почве семейной ссоры: мужчина нанес супруге ножевое ранение. Далее он покончил жизнь самоубийством. Другие обстоятельства устанавливаются", – прокомментировали в ДП.

