В Южной Корее мужчину осудили за переедание с целью уклонения от армии

Южнокореец, который ел до ожирения, пытаясь уклониться от службы в армии, избежал тюрьмы после того, как поклялся пройти обязательную военную службу, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, мужчина, чье имя не разглашается, был приговорен судом в Сеуле к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за нарушение Закона о военной службе страны.

Согласно постановлению от 13 ноября, в июне прошлого года его комиссовали из армии после того, как он стал весить 102 килограмма и имел индекс массы тела, классифицируемый как ожирение. Это произошло через шесть лет после того, как его признали годным к службе после первоначального медицинского осмотра.

"Обвиняемый употреблял высококалорийную пищу, увеличивал порции примерно вдвое, воздерживался от физически тяжелой работы, такой как доставка посылок, и пил большое количество воды непосредственно перед измерениями, чтобы намеренно увеличить свой вес", – говорится в постановлении судьи.

Мужчина в суде выразил намерение искренне исполнить свой воинский долг. Согласно постановлению, друг, который убедил мужчину перейти на столь радикальную диету, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения с испытательным сроком на один год за пособничество и подстрекательство к совершению преступления.

Почти все трудоспособные мужчины в Южной Корее обязаны отслужить в армии не менее 18 месяцев к моменту достижения ими 28-летнего возраста.

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