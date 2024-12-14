Президенту Южной Кореи объявили импичмент

Национальная ассамблея проголосовала за импичмент президенту Юн Сок Ёлю за его неудачное введение военного положения, сообщает Zakon.kz.

По информации Yonhap, предложение об импичменте Юну принято 204 голосами против 85 при трех воздержавшихся и восьми недействительных бюллетенях.

Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.

В проекте резолюции об импичменте указывается, что армия и полиция Южной Кореи по указаниям президента пытались арестовать депутатов Национального собрания, захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов.

Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения.