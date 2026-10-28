Нет туалетной бумаги: жителей европейской страны напугали страшным "предсказанием"

В Великобритании резко выросли продажи туалетной бумаги после призыва властей готовиться к возможным сбоям платежных систем и делать запасы на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, 22 октября британские власти призвали граждан готовиться к сбоям платежных систем и нарушению цепочек поставок из-за возможных кибератак.

В брошюре, выпущенной правительством, сказано запастись наличными деньгами, продуктами, водой, батарейками и одеялами.

"Продажи туалетной бумаги резко выросли после того, как правительство призвало домохозяйства запастись товарами и подготовить набор "будь готов" на случай чрезвычайной ситуации", – говорится в публикации.

В британских магазинах рассказали, что спрос вырос не только на туалетную бумагу, но и на товары из списка, приведенного в брошюре. В их числе консервированная фасоль, батарейки, радиоприемники, аптечки первой помощи, генераторы.

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