#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
457.09
508.42
5.67
Мир

Нет туалетной бумаги: жителей европейской страны напугали страшным "предсказанием"

Рука, туалет, бумага, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 02:58 Фото: pexels
В Великобритании резко выросли продажи туалетной бумаги после призыва властей готовиться к возможным сбоям платежных систем и делать запасы на случай чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, 22 октября британские власти призвали граждан готовиться к сбоям платежных систем и нарушению цепочек поставок из-за возможных кибератак.

В брошюре, выпущенной правительством, сказано запастись наличными деньгами, продуктами, водой, батарейками и одеялами.

"Продажи туалетной бумаги резко выросли после того, как правительство призвало домохозяйства запастись товарами и подготовить набор "будь готов" на случай чрезвычайной ситуации", – говорится в публикации.

В британских магазинах рассказали, что спрос вырос не только на туалетную бумагу, но и на товары из списка, приведенного в брошюре. В их числе консервированная фасоль, батарейки, радиоприемники, аптечки первой помощи, генераторы.

Ранее стало известно о страшном предсказании принцессы Дианы, которое сбылось до мелочей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании
04:00, 28 ноября 2024
Туалетную бумагу с вакансиями выпустили в Великобритании
Мужчина, бумага, рекорд
19:54, 21 июля 2026
Туалетная бумага помогла мужчине попасть в Книгу рекордов Гиннесса
продажи пива резко выросли в Великобритании во время футбольного чемпионата
23:44, 16 июля 2024
Продажи пива резко выросли в Великобритании во время матчей Евро-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Матч &quot;Кулагер&quot; - &quot;Бейбарыс&quot;
04:05, 29 октября 2026
"Бейбарыс" в серии буллитов обыграл "Кулагер"
Фабио Челестини стал главным тренером &quot;Бёрнли&quot;
03:23, 29 октября 2026
"Бёрнли" Дастана Сатпаева официльно возглавил новый главный тренер
&quot;Кайрат&quot; стартовал в Лиге чемпионов
03:07, 29 октября 2026
Футзальный "Кайрат" досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер минского &quot;Динамо&quot; Сергей Брылин высказался после поражения от &quot;Барыса&quot;
02:41, 29 октября 2026
Главный тренер минского "Динамо" прокомментировал минимальное поражение от "Барыса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: