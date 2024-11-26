Умер старейший мужчина в мире

Рекордсмен мира Джон Альфред Тиннисвуд, родившийся всего через несколько месяцев после затопления "Титаника", скончался 25 ноября 2024 года в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердила его семья.

Джон Альфред Тиннисвуд официально получил титул рекордсмена мира после того, как в апреле 2024 года получил награду Книги рекордов Гиннесса после смерти предыдущего обладателя титула Хуана Висенте Переса Моры, который скончался в возрасте 114 лет. Он был одним из немногих "супердолгожителей" в Великобритании, пишет Mirror.

Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года. Он был старейшим в мире ветераном Второй мировой войны, большую часть своей карьеры проработал бухгалтером, прежде чем вышел на пенсию в 1972 году.

Le Figaro — à lire : John Alfred Tinniswood, l’homme le plus vieux du monde, est mort https://t.co/qUXDp9pWhv — PM733 #25ansDeCheminsDeFer (@ControleurPM733) November 26, 2024

Супердолгожитель стал вдовцом почти 40 лет назад в 1986 году после 44 лет брака со своей женой Блодвен. У него остались дочь Сьюзан, четверо внуков Аннушка, Мариса, Тоби и Руперт, а также трое правнуков Табита, Каллум и Нив.

Став в апреле мировым рекордсменом, он объяснил свое долголетие чистой удачей, но сказал, что, вероятно, ему помог активный образ жизни, который он вел ранее.

"Вы либо живете долго, либо живете коротко, и с этим ничего не поделаешь. Я не чувствую этого возраста, я не радуюсь этому. Наверное, поэтому я его и достиг. Я просто воспринимаю это как должное, как и все остальное, и я вообще не понимаю, почему я прожил так долго. Я не могу вспомнить никаких особых секретов, которые у меня есть. Я был довольно активным в юности, много ходил пешком. Было ли это как-то связано с этим, я не знаю. Но для меня я ничем не отличаюсь от кого-либо. Абсолютно ничем", – делился Джон Альфред Тиннисвуд.

Даже его диета была такой же, как у всех остальных.

Семья рассказала о долгожителе, что он был умным, решительным, смелым, спокойным в любой кризисной ситуации, талантливым в математике и прекрасным собеседником.

В августе 2024 года скончалась Мария Браньяс Морера, считавшаяся старейшим человеком в мире, ей было 117 лет.