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В Австралии обеспокоены крупной вспышкой коклюша

Вспышку коклюша зафиксировали в Австралии, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 22:59 Фото: wikipedia.org
В Южной Австралии и Квинсленде зарегистрировали самую крупную за последние годы вспышку коклюша, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC, в Южной Австралии число зарегистрированных случаев достигло 1 349. Последняя волна в этом штате пришлась на 2016 год, когда было зарегистрировано около 1900 случаев.

Уточняется, что в Квинсленде же наблюдается самая масштабная вспышка коклюша за всю историю – с начала года зафиксировано примерно 12 500 случаев болезни, что почти в 23 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Коклюш – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его основным симптомом являются сильные приступы кашля.

Ранее сообщалось о двух случаях коклюша в Казахстане.

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