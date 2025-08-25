#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Самая крупная вспышка зарегистрирована на Солнце

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 11:14 Фото: Telegram/lpixras
На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 августа, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве (в 10:24 по времени Астаны. – Прим. ред.) Событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров.

Фото: Telegram/lpixras

Как отметили ученые, на прошлой неделе, еще находясь на обратной стороне, данные центры произвели несколько очень сильных выбросов плазмы, которые, по данным наблюдений, тогда ушли в сторону планеты Марс.

"На данный момент области пока находятся на значительном удалении от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли. Но сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По предварительным расчетам, в зоне влияния на Землю солнечные центры окажутся уже завтра со второй половины суток.

"Исключительно крупные выбросы плазмы с большими угловыми размерами, впрочем, могут начать цеплять Землю краем уже начиная с сегодняшнего дня", – добавили ученые.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 11:14
Очередная вспышка на Солнце длилась 72 минуты

Ранее астрономы поделились уникальными кадрами черной Луны.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
