Самая крупная вспышка зарегистрирована на Солнце
Фото: Telegram/lpixras
На Солнце зарегистрирована самая крупная вспышка с середины июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 25 августа, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:
"На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к 4-й категории по современной 5-балльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 08:24 по Москве (в 10:24 по времени Астаны. – Прим. ред.) Событие произошло на фоне резкого усиления активности Солнца, связанного с выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных активных центров.
Фото: Telegram/lpixras
Как отметили ученые, на прошлой неделе, еще находясь на обратной стороне, данные центры произвели несколько очень сильных выбросов плазмы, которые, по данным наблюдений, тогда ушли в сторону планеты Марс.
"На данный момент области пока находятся на значительном удалении от направления на Землю, и произошедший взрыв не должен создать рисков для Земли. Но сам факт, что в центрах активности сохраняется энергия для формирования самых сильных за несколько месяцев взрывов, является беспокоящим".Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН
По предварительным расчетам, в зоне влияния на Землю солнечные центры окажутся уже завтра со второй половины суток.
"Исключительно крупные выбросы плазмы с большими угловыми размерами, впрочем, могут начать цеплять Землю краем уже начиная с сегодняшнего дня", – добавили ученые.
