Стало известно, когда Тейлор Свифт планирует выйти замуж за Трэвиса Келси

Друзья американской певицы Тейлор Свифт назвали ориентировочную дату ее свадьбы с профессиональным футболистом Трэвисом Келси, сообщает Zakon.kz.

По информации News18, церемония запланирована на лето 2025 года.

"Они хотят раз и навсегда положить конец всем сплетням об их отношениях и хотят, чтобы свадьба состоялась в июне, в день двухлетней годовщины с первой встречи", – говорится в сообщении.

Как рассказал изданию источник, друзья Тейлор Свифт считают, что в данное время для нее самое подходящее время "создать семью" с Трэвисом.

В 2023 году появились новости о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре Тейлор Свифт засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси "Канзас Сити Чифс" победила "Лос-Анджелес Чарджерс". Спортсмен уже познакомил возлюбленную со своими друзьями.

Ранее певица поделилась обложкой специального издания ее альбома The Tortured Poets Department: The Anthology.