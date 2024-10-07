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Тейлор Свифт признана богатейшей музыкантшей в мире

Тейлор Свифт признана богатейшей музыкантшей в мире, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 15:53 Фото: flickr/Ronald Woan
34-летняя американская певица и автор песен Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых богатых музыкантш. Ее состояние оценивается в 1,6 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что Свифт стала миллиардером еще в октябре 2023 года благодаря доходам от ее тура Eras и стоимости ее музыкального каталога. Также стоит отметить, что заработала она свой первый миллиард исключительно на музыке, не занимаясь бизнесом.

Теперь же, согласно данным издания Forbes, Свифт заработала 600 млн долларов благодаря гастролям и концертам, еще 600 млн – на стримингах и дополнительные 125 млн – на недвижимости.

Стоит отметить, что Свифт обогнала Рианну всего на 0,2 млрд долларов. Тройку самых богатых певиц замыкает Мадонна.

Тейлор Свифт является одной из самых продаваемых музыкантов в мире с продажами свыше 200 млн записей. Семь ее альбомов были проданы тиражом более 1 млн копий за неделю. В 2023 году она была признана "Человеком года" по версии журнала Time.

Свифт получила множество наград, включая 14 премий "Грэмми", "Эмми", 40 American Music Awards (рекорд среди всех музыкантов), 39 Billboard Music Awards (рекорд для женщин), 117 Guinness World Records, 12 Country Music Association Awards (включая Pinnacle Award), восемь Academy of Country Music Awards и 2 Brit Award.

В начале сентября сообщалось о другой победе Свифт. Тогда она побила рекорд Бейонсе по количеству сольных побед на MTV VMA.

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