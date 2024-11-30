Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как избавляться от ночующих в торговых центрах бомжей придумали в Монреале

Торговый центр, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 08:40 Фото: pixabay
Торговый центр Complexe Desjardins придумал способ, чтобы прогонять местных бомжей, ночующих на аварийных лестницах, сообщает Zakon.kz.

Так, в центре по ночам стали включать вирусную детскую песню Baby Shark Dance. Корейское музыкальное видео – одно из самых популярных детских видео в мире. Только на YouTube ролик просмотрели более 15 млрд раз. По мнению владельцев торгового центра, таким образом они хотят мотивировать многочисленных бедняков отправляться на ночлег в специальный приют, пишет The Globe and Mail.

Канадские активисты поспешили вступиться за бездомных. Правозащитники считают, что торговый центр поступает "слишком жестоко".

А в заснеженной пустыне Канады пропавший турист чудом выжил после месяца скитаний.

Читайте также

Страхование
Страховка на случай смерти от переработок появилась в Китае
Алия Абди
Канада 2024 год Торговые центры Бездомные Музыка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
Состояние российского певца Андрея Губина резко ухудшилось
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: