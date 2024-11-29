Пропавший турист чудом выжил после месяца в заснеженной пустыне Канады

26 ноября, когда двое мужчин шли на работу на северо-востоке канадской провинции Британская Колумбия, они заметили человека, выходящего из дикой местности, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, в нем опознали туриста Сэма Бенастика, пропавшего без вести более месяца назад, 19 октября.

По данным Королевской канадской конной полиции Северных Скалистых гор (RCMP), его нашли на подъездной дороге, он опирался на две трости и обмотал ноги спальным мешком для сохранения тепла.

Фото: Royal Canadian Mounted Police

Бенастик рассказал полиции, что сначала он оставался в своей машине в течение нескольких дней, а затем пошел пешком к ручью возле горы, где разбил лагерь еще на 10-15 дней.

Потом он спустился в долину и построил убежище в высохшем русле ручья.

Мужчины отвезли Бенастика в местную больницу, где его осмотрела полиция и установила его личность.

Ранее стало известно, что китайский фермер едва избежал гибели после нападения тигра.