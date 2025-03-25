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Происшествия

Торговый центр тушили ночью в Жанаозене

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 09:37 Фото: pixabay
В Жанаозене поздней ночью загорелся первый этаж местного торгового центра "Зангар", расположенного в микрорайоне 1, сообщает Zakon.kz.

Кадрами тушения пожара поделились в пресс-службе МЧС. В министерстве отметили, что благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на всю площадь здания.

"Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается", – рассказали в МЧС.

23 марта 2025 года пожарные спасли около 60 человек из горящей многоэтажки в Астане. Огонь вспыхнул в доме, расположенном на левом берегу столицы.

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Андрей Дюсупов
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