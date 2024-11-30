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Аргентинские пациенты с ВИЧ опасаются последствий сокращения расходов на терапию

Аргентинские пациенты с ВИЧ опасаются последствий сокращения расходов на терапию, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 04:40 Фото: pixabay
Аргентинцы, живущие с ВИЧ, и медики заявляют, что сокращение расходов при либертарианском президенте Хавьере Милеи наносит ущерб лечению заболевания и может привести к росту числа его случаев, сообщает Zakon.kz.

Бюджет на бесплатное лечение ВИЧ в Аргентине сократился на 67% в реальном выражении в 2024 году и должен сократиться на 46% в 2025 году. Это создало нагрузку на поставки основных лекарств и может оставить тысячи людей без медицинской помощи в следующем году, считают эксперты.

Также представители здравоохранения поясняют, что нехватка средств привела к сокращению количества бесплатных презервативов для профилактики заболевания и нехватке тестов на раннее выявление вируса.

По официальным данным правительства, в Аргентине живут с ВИЧ около 140 тыс. человек. Около половины из них зависят от лечения в государственном секторе.

Фонд Huésped, который работает над обеспечением доступа к лечению больных ВИЧ/СПИДом, заявил, что в 2025 году из-за сокращения расходов лечение прервется у более чем 9 тыс. человек.

Вопросы здравоохранения также вызывают вопросы и в других странах. Так законопроект о легализации эвтаназии в Англии вызвал жаркие парламентские дебаты.

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