Аргентинские пациенты с ВИЧ опасаются последствий сокращения расходов на терапию
Бюджет на бесплатное лечение ВИЧ в Аргентине сократился на 67% в реальном выражении в 2024 году и должен сократиться на 46% в 2025 году. Это создало нагрузку на поставки основных лекарств и может оставить тысячи людей без медицинской помощи в следующем году, считают эксперты.
Также представители здравоохранения поясняют, что нехватка средств привела к сокращению количества бесплатных презервативов для профилактики заболевания и нехватке тестов на раннее выявление вируса.
По официальным данным правительства, в Аргентине живут с ВИЧ около 140 тыс. человек. Около половины из них зависят от лечения в государственном секторе.
Фонд Huésped, который работает над обеспечением доступа к лечению больных ВИЧ/СПИДом, заявил, что в 2025 году из-за сокращения расходов лечение прервется у более чем 9 тыс. человек.
Вопросы здравоохранения также вызывают вопросы и в других странах. Так законопроект о легализации эвтаназии в Англии вызвал жаркие парламентские дебаты.