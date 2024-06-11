Сокращение бюджета на онкопомощь в Казахстане: получат ли пациенты необходимое

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 11 июня 2024 года объяснила решение по сокращению бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20% в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Альназарова заверила, что оптимизации коснулись те средства, которые были излишними и были накоплены на счетах медицинских организаций, хотя эти деньги ГОБМП и они должны направляться на лечение.

"Там есть несколько причин – это вопросы где-то завышенных тарифов, есть вопросы к искусственному увеличению количества госпитализаций для того, чтобы больше заработать... И никто сегодня об уменьшении объема помощи онкологическим пациентам или уменьшении в целом перечня протоколов диагностики и лечения, для амбулаторного лекарственного обеспечения не ставит и пациенты гарантировано получат всю необходимую помощь", – заверила глава Минздрава.

При этом он сообщила, что создана "горячая" линия для онкоцентров и туда можно обратиться в случае, если "пациентов не направили к врачу, или направили, но он не получил направление на стационарное лечение или находится в стационаре, но недополучил какое-то лечение или ему дали список, чтобы он самостоятельно приобрели какие-то лекарства".

Альназарова подчеркнула, что онкологическая помощь в Казахстане финансируется только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. И каждый тенге должен быть направлен на лечение, профилактику, реабилитацию и оказание паллиативной и лекарственной помощи.

"Каждый тенге гарантированного объема бесплатной медицинской помощи должен быть направлен на лечение и поддержку пациентов и не должен находиться на счетах в виде прибыли медицинских организаций. У нас есть очень много других вопросов, в частности в онкологической службе, которые требуют своего решения. Это низкие тарифы на онкогематологию, это низкие тарифы на паллиативное лечение и реабилитацию. Сегодня паллиативным и реабилитационным лечением, к сожалению, охвачено не более 40-42%. Поэтому эти средства, сегодня мы видим, что есть излишек, но у нас, к сожалению, достаточно мало времени для того, чтобы короткие сроки пересмотреть тарифы. Это требует времени. Поэтому как экстренная мера было решено на текущий период сократить тарифы на 20%", – пояснила министр.

Отмечается, что создана рабочая группа, которая будет в целом пересматривать эти тарифы.

"С 1 января 2025 года мы войдем с новыми тарифами, сбалансированными и правильными, какими они должны быть. Мы сегодня также видим перерасход бюджетных средств в части получения таргетных препаратов на стационарном уровне. Это таблетированные препараты и для этого приходится пациентов сегодня госпитализировать, отрывать от дома. Поэтому для удобства пациентов и в целом для эффективного использования бюджетных средств есть в планах до конца года пересмотреть перечень таргетных препаратов с переводом части из них в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения. Поэтому такое решение было принято. До конца года этот приказ будет действовать. Ни одного пациента это не коснется. Порядок направления пациентов, порядок их динамического наблюдения, протоколы диагностики лечения остались неизменны в том же объеме, в котором они сейчас. Поэтому эти пациенты как лечение получали, так и будут получать", – резюмировала Альназарова.

10 июня председатель комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов на выездном заседании раскритиковал планы Минздрава по сокращению бюджета на лечение онкологических заболеваний на 20%. По его словам эти планы могут сильно ударить по больным.

Ситуацию прокомментировала и главный внештатный онколог страны Диляра Кайдарова.