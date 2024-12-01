В Великобритании одобрили законопроект, разрешающий эвтаназию
29 ноября британские законодатели предварительно одобрили законопроект, помогающий неизлечимо больным взрослым людям добровольно уходить из жизни в Англии и Уэльсе.
330 голосов членов парламента против 275 решили судьбу так называемого законопроекта об эвтаназии.
Голосование состоялось после многочасовых дебатов, которые затрагивали вопросы этики, скорби, закона, веры, преступности и денег. Сотни людей по обе стороны вопроса собрались у здания парламента.
Сторонники заявили, что закон предотвратит ненужные страдания умирающих и даст гарантии не допустить принуждения к самоубийству тех, кто близок к концу жизни.
Сторонники законопроекта рассказали душераздирающие истории об избирателях и членах их семей, которые страдали в последние месяцы своей жизни, и об умирающих людях, которые тайно покончили с собой, поскольку сейчас оказание такой помощи является преступлением.
"Давайте проясним: мы не говорим о выборе между жизнью и смертью, мы говорим о предоставлении умирающим людям выбора, как умереть", – заявила главный автор законопроекта Ким Лидбитер во вступительной речи в переполненном зале.
Она признала, что принятие закона – непростое решение для законодателей.
Ранее сообщалось, что законопроект о легализации эвтаназии в Англии вызвал жаркие парламентские дебаты.