Количество желающих пройти процедуру эвтаназии выросло в Канаде
По информации The Guardian, в 2023 году более 15 тыс. канадцев прошли через эвтаназию. При этом федеральная статистика показывает, что число воспользовавшихся этой услугой составило 4,7% по сравнению с 4,1% в прошлом году.
В 2023 и 2022 годах рак был наиболее распространенной причиной обращения к врачам за помощью. Средний возраст человека, запрашивающего эвтаназию, составил 78 лет.
Канада входит в число немногих стран, которые ввели законы об оказании помощи при смерти наряду с Австрией, Австралией и Испанией.
Несмотря на то, что в Канаде эвтаназия разрешена только лицам с физическим заболеванием, правительство рассматривает возможность расширения круга лиц, имеющих право на такую помощь.
В ближайшее время такую возможность могут получить больные Альцгеймером и деменцией.
Ранее сообщалось, что ученые впервые смогли остановить деменцию у животных.