Количество желающих пройти процедуру эвтаназии выросло в Канаде

Смертность в Канаде достигла рекордно высокого уровня. Все потому что 96% неизлечимо больных людей решили добровольно уйти из жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в 2023 году более 15 тыс. канадцев прошли через эвтаназию. При этом федеральная статистика показывает, что число воспользовавшихся этой услугой составило 4,7% по сравнению с 4,1% в прошлом году.

В 2023 и 2022 годах рак был наиболее распространенной причиной обращения к врачам за помощью. Средний возраст человека, запрашивающего эвтаназию, составил 78 лет.

Канада входит в число немногих стран, которые ввели законы об оказании помощи при смерти наряду с Австрией, Австралией и Испанией.

Несмотря на то, что в Канаде эвтаназия разрешена только лицам с физическим заболеванием, правительство рассматривает возможность расширения круга лиц, имеющих право на такую помощь.

В ближайшее время такую возможность могут получить больные Альцгеймером и деменцией.

Ранее сообщалось, что ученые впервые смогли остановить деменцию у животных.

