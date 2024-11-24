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Законодательство РК

В Британии готовятся легализовать эвтаназию

Эвтаназия, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 06:44 Фото: pixabay
Законопроект о праве британцев, страдающих неизлечимыми заболеваниями умирать, заслушают в парламенте 29 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Economist, британцы убеждены, что имеют право умирать.

"Мы верим в либеральный принцип, согласно которому люди должны иметь право выбирать способ своей собственной смерти", – говорится в публикации.

Так же считают две трети британцев, которые десятилетиями выступали за ассистируемую смерть для тех, кто терпит невыносимые страдания. А пока эвтаназию не разрешили, подданные Соединенного Королевства ездят за смертью в Швейцарию.

Недавно там случился скандал: американку, которая решила "уйти" с помощью специальной капсулы, банально задушили. По крайней мере, так считает полиция.

В других странах также активно совершенствуется законодательство в той или иной области. К примеру, в молдавских школах запретили пользоваться телефонами на уроках, а Испания объявила о готовности легализовать трудоспособных мигрантов.

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