Утечку нефти около крупнейшего трубопровода зафиксировали на западе Польши
По информации иностранных СМИ, пожарные отреагировали на сообщения о запахе газа возле местной заправочной станции и гостиницы. На близлежащем поле они обнаружили "темное вещество, связанное с потенциальной утечкой из трубопровода".
Инцидент побудил польского оператора трубопровода PERN остановить транспортировку нефти на время расследования и урегулирования ситуации на объекте.
По предварительной информации, угрозы возгорания или взрыва нет.
На данный момент сведений о рисках для общественной или экологической безопасности не поступало.
Трубопровод "Дружба" является одной из крупнейших и наиболее важных систем нефтепроводов в мире. Он транспортирует сырую нефть из России в несколько европейских стран: Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию.
Northern Druzhba Pipeline Springs Possible 'Leak', While Terror Threats Plague Southern Stretch— Rami. (@ThrilledBe) December 1, 2024
One of the World's largest & most critical oil pipeline systems. Transports crude oil from Russia to several European nations, Germany, Poland, Hungary, Slovakia, and the Czech Rep. pic.twitter.com/Gseg6VRbm4
Ранее сообщалось, что АО "КазТрансОйл" с 1 января 2025 года повышает тарифы на транспортировку нефти на экспорт.