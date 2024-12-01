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Утечку нефти около крупнейшего трубопровода зафиксировали на западе Польши

Утечку нефти около трубопровода зафиксировали на западе Польши, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 02:01 Фото: pixabay
На западе Польши вблизи трубопровода "Дружба", по которому нефть поступает на немецкие нефтеперерабатывающие заводы, зафиксирован разлив, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ, пожарные отреагировали на сообщения о запахе газа возле местной заправочной станции и гостиницы. На близлежащем поле они обнаружили "темное вещество, связанное с потенциальной утечкой из трубопровода".

Инцидент побудил польского оператора трубопровода PERN остановить транспортировку нефти на время расследования и урегулирования ситуации на объекте.

По предварительной информации, угрозы возгорания или взрыва нет.

На данный момент сведений о рисках для общественной или экологической безопасности не поступало.

Трубопровод "Дружба" является одной из крупнейших и наиболее важных систем нефтепроводов в мире. Он транспортирует сырую нефть из России в несколько европейских стран: Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию.

Ранее сообщалось, что АО "КазТрансОйл" с 1 января 2025 года повышает тарифы на транспортировку нефти на экспорт.

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