Джо Байден помиловал своего сына: реакция Трампа

Как передает CNN, Байден заявил, что обвинения в адрес его сына Хантера являются попытками "сломить" его самого и нет причин думать, что они прекратятся. Он также утверждает, что сдержал обещание не влиять на работу минюста США, несмотря на решение помиловать сына, и надеется, что "американцы поймут такой шаг".

Соответствующее заявление затем распространила пресс-служба Белого дома.

Сыну президента США грозило до 25 лет тюрьмы. Список преступлений включал:

Слушания по вынесению приговора были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и на 16 декабря по делу о налогах. Примечательно, что это официальное помилование не может быть отменено избранным президентом Дональдом Трампом.

Летом Байден заявлял, что примет обвинительный приговор в отношении своего сына и не станет помиловать его.

Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер также месяцами заверяла публику, что решение Байдена об отказе помиловать сына остается в силе.

