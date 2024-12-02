Джо Байден помиловал своего сына: реакция Трампа

1 декабря президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как передает CNN, Байден заявил, что обвинения в адрес его сына Хантера являются попытками "сломить" его самого и нет причин думать, что они прекратятся. Он также утверждает, что сдержал обещание не влиять на работу минюста США, несмотря на решение помиловать сына, и надеется, что "американцы поймут такой шаг".

Соответствующее заявление затем распространила пресс-служба Белого дома.

Фото: whitehouse

Сыну президента США грозило до 25 лет тюрьмы. Список преступлений включал:

уклонение от уплаты от налогов;

незаконная покупка оружия;

подлоги документов;

сексуальная эксплуатация;

многочисленные нарушения под наркотиками и многое другое.

Слушания по вынесению приговора были запланированы на 12 декабря по делу об оружии и на 16 декабря по делу о налогах. Примечательно, что это официальное помилование не может быть отменено избранным президентом Дональдом Трампом.

Летом Байден заявлял, что примет обвинительный приговор в отношении своего сына и не станет помиловать его.

"Так работает безупречная демократия", – отреагировали на указ президента американцы.

Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер также месяцами заверяла публику, что решение Байдена об отказе помиловать сына остается в силе.

🚨 #BREAKING: Joe Biden has officially pardoned his son Hunter Biden



This comes after Biden and the White House lied COUNTLESS times saying Joe would not pardon his son.



EVERYTHING THIS ADMINISTRATION DOES IS A LIE! pic.twitter.com/Be5GI3WyKq — Nick Sortor (@nicksortor) December 2, 2024

Спустя час после известия, Трамп назвал эту ситуацию злоупотреблением и нарушением правосудия. Своим мнением он поделился в личной социальной сети Truth Social.

Ранее Джо Байден помиловал индеек ко Дню благодарения.