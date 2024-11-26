Джо Байден помиловал индеек ко Дню благодарения

26 ноября в ходе традиционной церемонии перед Днем благодарения президент США Джо Байден помиловал двух индеек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Белого дома, птиц вырастили в городе Нортфилд в штате Миннесота. Первая по прозвищу "Персик" весит примерно 18,6 кг, вторая – "Цветок" около 18,1 кг.

После церемонии помилования индеек вернут на ферму в Миннесоту: там они будут исполнять обязанности "амбассадоров по сельскому хозяйству".

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.

Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году, а Джордж Буш-старший официально закрепил эту традицию в 1989 году.

Фото: Instagram/whitehouse

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября. В этом году праздник приходится на 28 ноября.

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