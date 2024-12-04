Илон Маск: Америка на пороге банкротства

По мнению миллиардера, Соединенные Штаты Америки приближаются к банкротству, сообщает Zakon.kz.

Маск не сомневается, что Америка постепенно становится финансово несостоятельной. Об этом он заявил 3 декабря на своей странице в X. Его ответ был адресован на публикацию о прогнозах в части продолжающегося роста государственного долга Соединенных Штатов.

"Америка приближается к фактическому банкротству", – написал Маск.

America is headed for de facto bankruptcy very fast https://t.co/gKYDnimg2V — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2024

При этом важно отметить, что абсолютно все действия, которые предпринимал и предпринимает Дональд Трамп, вызывают оживления и волнения на глобальных рынках, доходящие вплоть до штормов. Также избранный президент США пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае, если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты.