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Илон Маск: Америка на пороге банкротства

США, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 08:55 Фото: pixabay
По мнению миллиардера, Соединенные Штаты Америки приближаются к банкротству, сообщает Zakon.kz.

Маск не сомневается, что Америка постепенно становится финансово несостоятельной. Об этом он заявил 3 декабря на своей странице в X. Его ответ был адресован на публикацию о прогнозах в части продолжающегося роста государственного долга Соединенных Штатов.

"Америка приближается к фактическому банкротству", – написал Маск.

При этом важно отметить, что абсолютно все действия, которые предпринимал и предпринимает Дональд Трамп, вызывают оживления и волнения на глобальных рынках, доходящие вплоть до штормов. Также избранный президент США пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае, если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты.

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