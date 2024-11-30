Стопроцентными пошлинами пригрозил Трамп странам БРИКС за отказ от доллара

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами в случае, если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил написал в соцсети Truth Social.

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% пошлинами", – говорится в сообщении.

Кроме того, Трамп пригрозил этим государствам ограничением торговли с США за отказ от доллара.

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге 29 ноября 2024 года рассказал, как протекционизм вновь избранного президента США Дональда Трампа отразится на национальной валюте страны – тенге.