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Ситуация в Южной Корее: что известно к этому часу

Ситуация в Южной Корее, военное положение, отмена, что известно, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 11:01 Фото: wikimedia
Вечером 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении "чрезвычайного военного положения" в республике после попытки оппозиции объявить импичмент ряду прокуроров и их отказ от предложения правительства по бюджету, сообщает Zakon.kz.

После введения военного положения мэр Сеула О Се Хун призвал отменить указ о введении военного положения. Затем депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения. Позже председатель Национального собрания (парламента) Южной Кореи У Вон Сик объявил недействительным режим военного положения. Кроме того, как сообщал телеканал YTN, спикер парламента направил министерству обороны и президенту официальное уведомление о необходимости отменить введенное ранее главой государства военное положение.

И спустя меньше чем 6 часов после введения военного положения Юн Сок Ёль объявил о его отмене.

"Вчера я объявил чрезвычайное военное положение с твердым намерением спасти страну от антигосударственных сил, которые пытаются парализовать основные функции страны и конституционный порядок свободной демократии. Но Национальное собрание потребовало отмены военного положения, я отозвал войска, мобилизованные для выполнения задач военного положения", – приводит Yonhap его словам.

Между тем, с самого начала событий оппозиционный блок, в частности, Демократическая партия "Тобуро", яро критиковал действия президента, а после отмены военного положения было заявлено о намерении инициировать ходатайство об импичменте Юн Сок Ёля, если он не уйдет в отставку. О реакции президента Южной Кореи на это требование местные СМИ пока не сообщали. Между тем, известно, что приближенные президента массово подали в отставку. В их число вошли глава администрации президента, советник по национальной безопасности, глава администрации по вопросам политики, а также еще семь старших помощников.

Кроме того, как пишет Chosun Ilbo, все члены кабинета министров выразили намерение уйти в отставку. Ожидается, что в 14:00 (по местному времени) премьер-министр Хан Док Су, администрация президента и Партия народной власти встретятся в частном порядке, чтобы обсудить отставку всего кабмина.

Из последних новостей из Кореи известно, что оппозиционные партии скоро внесут в Национальное собрание законопроект об импичменте президенту. Как пишет Yonhap, парламент должен проголосовать по вопросу о проведении процедуры импичмента в течение 72 часов после того, как предложение будет вынесено на пленарное заседание. Для принятия потребуется больше чем две трети голосов из 300 членов парламента. В случае согласия Конституционный суд вынесет решение о том, является ли отстранение Юна от должности обоснованным. На время рассмотрения дела в суде конституционные полномочия президента будут приостановлены, а премьер-министр Хан Док Су, как второе должностное лицо в правительстве, примет на себя президентские обязанности.

Вечером 3 декабря стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, где заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента, и объявил военное положение. После чего вход в здание парламента был заблокирован.

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