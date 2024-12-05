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Папе Римскому подарили первый в мире электрический папамобиль

Папе Римскому подарили первый электрический папамобиль, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 05:40 Фото: wikipedia
Папа Франциск получил первый в истории полностью электрический папамобиль от автопроизводителя Mercedes-Benz, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS, открытый автомобиль, который выпускает немецкий производитель автомобилей класса люкс, используется Папой Франциском для приветствия паломников на площади Святого Петра во время общих аудиенций и других папских церемоний. Генеральный директор компании Ола Каллениус лично передал новую модель Папе 4 декабря в Ватикане.

Автомобиль выполнен в классическом жемчужно-белом цвете и разработан в тесном сотрудничестве с Ватиканом с учетом потребностей папы.

Папе Римскому подарили первый электрический папамобиль , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 05:40

Фото: Айгав

Двигатель был специально адаптирован для низких скоростей. Сиденье подогрето и приподнято для лучшей видимости, а поручень обеспечивает устойчивость, когда папа стоит.

Франциск относится к заботой об окружающей среде и  использовал электромобили поэтому использует для передвижения именно электромобили.

Ранее сообщалось, что известный бренд представил первый электромобиль после спорного ребрендинга.

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