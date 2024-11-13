Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Активисты в Италии призывают Папу Римского не рубить 200-летнюю елку на Рождество

Активисты в Италии призывают Папу Римского не рубить 200-летнюю елку на Рождество, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 06:58 Фото: pixabay
Экологи в северной итальянской провинции Трентино начали кампанию, чтобы остановить вырубку 200-летней ели, которая должна стать центральным элементом рождественского убранства Ватикана, сообщает Zakon.kz.

Так называемый "Зеленый великан" имеет высоту 29 м и должен быть срублен на следующей неделе в лесу в долине Ледро, после чего его перевезут в Ватикан и установят на площади Святого Петра, где он будет открыт 9 декабря.

Традиция рождественской елки в Ватикане началась в 1982 году, и с тех пор каждый год дарится ель, либо из региона Италии, либо из другой европейской страны. Подарок часто становится предметом гордости.

Но несколько экологических ассоциаций в Трентино полны решимости сорвать план этого года. Они написали открытое письмо Папе Франциску, прося его остановить то, что они назвали "бесполезной жертвой". Более 40 тыс. человек подписали петицию, а жители Ледро, города с населением около 600 человек, как сообщается, планируют устроить акцию протеста с перекрытием дорог, чтобы не допустить попадания дерева в Рим.

Ранее Грета Тунберг провела акцию протеста в Тбилиси.

Читайте также

Смог над провинцией Пакистана виден даже из космоса
Смог над провинцией Пакистана виден даже из космоса
Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц
Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пенджаб привело к заболеванию 1,8 млн человек за месяц
Великобритания обещает почти избавиться от выброса парниковых газов к 2035 году
Великобритания обещает почти избавиться от выброса парниковых газов к 2035 году
Аксинья Титова
Ватикан Италия 2024 год Протесты
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, Казахстан
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по курсу тенге
В Кыргызстане в очередной раз предотвратили попытку госпереворота
В Кыргызстане в очередной раз предотвратили попытку госпереворота
Капчагайское водохранилище
Капшагайское водохранилище: зачем оно Алматинской области и как изменило жизнь региона
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: