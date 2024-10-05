Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 30 тысяч случаев заболевания оспой обезьян выявили в Конго

Более 30 тысяч случаев заболевания оспы обезьян выявили в Конго, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 21:50 Фото: rawpixel
Министр здравоохранения Конго Самюэль Роже Камба заявил о том, что в 2024 году на территории республики выявили более 30 тыс. случаев заболевания оспой обезьян (mpox), сообщает Zakon.kz.

По информации портала Actualite, число умерших приближается к 1 тыс.

"На текущий день у нас 31 тыс. заболевших и 988 смертей. Наиболее высокая смертность от mpox среди детей, на возрастную группу до пяти лет приходится 70% от общего числа летальных случаев. Заболевшие mpox выявлены во всех 26 провинциях страны". Самюэль Роже Камба

Он также отметил, что нынешняя вспышка вызвана двумя штаммами mpox. При этом наиболее опасный, по его словам, передается половым путем.

Министр здравоохранения заявил, что 5 октября началась вакцинация от mpox на востоке страны.

"Вакцинация в ДРК стартует в двух провинциях – Северное Киву и Южное Киву. Первыми прививку получат взрослые". Согласно планам конголезского правительства, вакцинировано будет до 5 млн человек", – сказал он.

Как уточняется, ДРК стала эпицентром нынешней вспышки mpox в Африке. Всего на континенте заболевшие выявлены в 18 странах.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах правительства 2 сентября 2024 года высказалась о рисках распространения оспы обезьян в Казахстане.

Читайте также

Бакальчук официально поменяла фамилию на Ким
Основательница Wildberries опубликовала документ о смене фамилии
Елена Беляева
Оспа обезьян Африка Конго 2024 год Инфекции Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Актер Дмитрий Харатьян обратился с иском в суд: что об этом известно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: