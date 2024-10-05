Более 30 тысяч случаев заболевания оспой обезьян выявили в Конго

Министр здравоохранения Конго Самюэль Роже Камба заявил о том, что в 2024 году на территории республики выявили более 30 тыс. случаев заболевания оспой обезьян (mpox), сообщает Zakon.kz.

По информации портала Actualite, число умерших приближается к 1 тыс.

"На текущий день у нас 31 тыс. заболевших и 988 смертей. Наиболее высокая смертность от mpox среди детей, на возрастную группу до пяти лет приходится 70% от общего числа летальных случаев. Заболевшие mpox выявлены во всех 26 провинциях страны". Самюэль Роже Камба

Он также отметил, что нынешняя вспышка вызвана двумя штаммами mpox. При этом наиболее опасный, по его словам, передается половым путем.

Министр здравоохранения заявил, что 5 октября началась вакцинация от mpox на востоке страны.

"Вакцинация в ДРК стартует в двух провинциях – Северное Киву и Южное Киву. Первыми прививку получат взрослые". Согласно планам конголезского правительства, вакцинировано будет до 5 млн человек", – сказал он.

Как уточняется, ДРК стала эпицентром нынешней вспышки mpox в Африке. Всего на континенте заболевшие выявлены в 18 странах.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах правительства 2 сентября 2024 года высказалась о рисках распространения оспы обезьян в Казахстане.