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Мир

Неизвестное заболевание в Конго оказалось малярией

Тест, наследственность, биоматериалы ДНК-исследования, ДНК-анализ, биоматериалы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 21:13 Фото: Региональная служба коммуникаций города Алматы
В конце октября 2024 года в Конго обнаружили неизвестное заболевание, которое привело к смертельным случаям инфицированных. Причем, большинство из заболевших были подростки старше 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание usatoday со ссылкой на Министерство здравоохранения Конго, неизвестная болезнь в  медико-санитарной зоне Панзи провинции Кванго (Конго) оказалась тяжелой формой малярии. Она протекает в виде респираторного заболевания. 

"Согласно официальным данным конголезского правительства, общее число заболевших 593, из них умерли 36. В свою очередь власти провинции Кванго ранее заявляли о смерти 143 человек", – отмечается в сообщении. 

Малярия – это одна из самых широко распространенных инфекционных болезней. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По данным ВОЗ, в мире от малярии ежегодно умирают около 620 тыс. человек, в основном в детском возрасте. При этом 93% летальных исходов приходится на страны Африки.

Ранее стало известно о вспышке неизвестного заболевания в Конго, возбудителя которого пытались установить местные власти. Недуг сопровождается высокой температурой и сильными головными болями.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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