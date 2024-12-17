Неизвестное заболевание в Конго оказалось малярией

В конце октября 2024 года в Конго обнаружили неизвестное заболевание, которое привело к смертельным случаям инфицированных. Причем, большинство из заболевших были подростки старше 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание usatoday со ссылкой на Министерство здравоохранения Конго, неизвестная болезнь в медико-санитарной зоне Панзи провинции Кванго (Конго) оказалась тяжелой формой малярии. Она протекает в виде респираторного заболевания.

"Согласно официальным данным конголезского правительства, общее число заболевших 593, из них умерли 36. В свою очередь власти провинции Кванго ранее заявляли о смерти 143 человек", – отмечается в сообщении.

Малярия – это одна из самых широко распространенных инфекционных болезней. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По данным ВОЗ, в мире от малярии ежегодно умирают около 620 тыс. человек, в основном в детском возрасте. При этом 93% летальных исходов приходится на страны Африки.

Ранее стало известно о вспышке неизвестного заболевания в Конго, возбудителя которого пытались установить местные власти. Недуг сопровождается высокой температурой и сильными головными болями.