Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии

Англия, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 08:10 Фото: pixabay
В рейтинге 100 самых популярных имен для мальчиков в Англии и Уэльсе за 2023 год первое место заняло имя Мухаммад, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что мусульманское имя Мухаммад впервые возглавило рейтинг. Однако у него есть множество вариантов написания – Мохаммед, Мухаммед, Мухаммет и другие. Если сгруппировать их все, то получится, что имя занимало лидерские позиции на протяжении более чем 10 лет.

По данным Daily Mail, в 2023 году более 4600 новорожденных были названы Мухаммадами. Это почти на 500 мальчиков больше, чем в 2022 году. На втором месте рейтинга – Ной. Это имя в прошлом году получили 4382 младенца против 4586 в 2022 году. Третью позицию занял Оливер, но при этом распространенность имени также сократилась.

В списке женских имен восьмой год подряд самым распространенным в Англии и Уэльсе остается Оливия. Второе место занимает Амелия, третье – Айла.

В адрес жителей Великобритании Кейт Миддлтон поделилась пронзительным письмом.

Читайте также

Импичмент
Стала известна дата голосования по импичменту президенту Южной Кореи
США
Камала Харрис снова появилась на публике
Алия Абди
2024 год Религия Рейтинги Англия Семья Рождаемость
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: