Какие имена стали самыми популярными в Казахстане во время Рамазана

Какие имена чаще всего давали казахстанским новорожденным в период с 28 февраля по 31 марта 2025 года. Именно это время верующие мусульмане провели в молитвах, постясь и совершая благие дела. В материале Zakon.kz – подборка самых предпочтительных имен для мальчиков и девочек.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в самых популярных именах значатся следующие (напротив имени указано число малышей, получивших это имя):

Рамазан – 662. Айлин – 378. Медина – 376. Айсұлтан – 279. Асылым – 264. Айша – 250. Раяна – 245. Мариям – 202. Томирис – 200. Аяла – 176. Сафия – 174. Хадиша – 167. Мұхаммед – 161. Амина – 155. Алдияр – 147. Омар – 147. Айым – 144. Ясина – 137. Мухаммад – 137. Алихан – 133.

В прошедшем месяце среди имен для мальчиков предпочтение отдавали имени Рамазан . И это очевидно. Это одно из самых древних мусульманских имен и стало как никогда востребованным именно в священный для каждого мусульманина месяц. Если трактовать значение имени не столь буквально, его можно интерпретировать как "жаркий", "испепеляющий". В республике в марте 2025 года так нарекли 662 малыша.

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Среди девочек популярным именем стало Айлин , что означает "лунный свет". Выбор имени наверняка связан с влиянием в этот период ночного светила. Ведь наступление и завершение месяца Рамазан определяется по обнаружению в небе молодого месяца, а значит, все внимание приковано к Луне. Именем Айлин назвали в Рамазан 378 казахстанских принцесс.

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