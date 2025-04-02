Какие имена стали самыми популярными в Казахстане во время Рамазана
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в самых популярных именах значатся следующие (напротив имени указано число малышей, получивших это имя):
- Рамазан – 662.
- Айлин – 378.
- Медина – 376.
- Айсұлтан – 279.
- Асылым – 264.
- Айша – 250.
- Раяна – 245.
- Мариям – 202.
- Томирис – 200.
- Аяла – 176.
- Сафия – 174.
- Хадиша – 167.
- Мұхаммед – 161.
- Амина – 155.
- Алдияр – 147.
- Омар – 147.
- Айым – 144.
- Ясина – 137.
- Мухаммад – 137.
- Алихан – 133.
В прошедшем месяце среди имен для мальчиков предпочтение отдавали имени Рамазан. И это очевидно. Это одно из самых древних мусульманских имен и стало как никогда востребованным именно в священный для каждого мусульманина месяц. Если трактовать значение имени не столь буквально, его можно интерпретировать как "жаркий", "испепеляющий". В республике в марте 2025 года так нарекли 662 малыша.
Среди девочек популярным именем стало Айлин, что означает "лунный свет". Выбор имени наверняка связан с влиянием в этот период ночного светила. Ведь наступление и завершение месяца Рамазан определяется по обнаружению в небе молодого месяца, а значит, все внимание приковано к Луне. Именем Айлин назвали в Рамазан 378 казахстанских принцесс.
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