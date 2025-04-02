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Какие имена стали самыми популярными в Казахстане во время Рамазана

имена казахстанским детям в Рамадан, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 09:36 Фото: pixabay
Какие имена чаще всего давали казахстанским новорожденным в период с 28 февраля по 31 марта 2025 года. Именно это время верующие мусульмане провели в молитвах, постясь и совершая благие дела. В материале Zakon.kz – подборка самых предпочтительных имен для мальчиков и девочек.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в самых популярных именах значатся следующие (напротив имени указано число малышей, получивших это имя):

  1. Рамазан – 662.
  2. Айлин – 378.
  3. Медина – 376.
  4. Айсұлтан – 279.
  5. Асылым – 264.
  6. Айша – 250.
  7. Раяна – 245.
  8. Мариям – 202.
  9. Томирис – 200.
  10. Аяла – 176.
  11. Сафия – 174.
  12. Хадиша – 167.
  13. Мұхаммед – 161.
  14. Амина – 155.
  15. Алдияр – 147.
  16. Омар – 147.
  17. Айым – 144.
  18. Ясина – 137.
  19. Мухаммад – 137.
  20. Алихан – 133.

В прошедшем месяце среди имен для мальчиков предпочтение отдавали имени Рамазан. И это очевидно. Это одно из самых древних мусульманских имен и стало как никогда востребованным именно в священный для каждого мусульманина месяц. Если трактовать значение имени не столь буквально, его можно интерпретировать как "жаркий", "испепеляющий". В республике в марте 2025 года так нарекли 662 малыша.

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Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2024 году

Среди девочек популярным именем стало Айлин, что означает "лунный свет". Выбор имени наверняка связан с влиянием в этот период ночного светила. Ведь наступление и завершение месяца Рамазан определяется по обнаружению в небе молодого месяца, а значит, все внимание приковано к Луне. Именем Айлин назвали в Рамазан 378 казахстанских принцесс.

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Ранее в бюро назвали новые цифры по количеству граждан, проживающих на территории Казахстана. На 1 марта численность населения составила 20 316 155 человек.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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