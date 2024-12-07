Трамп, Макрон и Зеленский провели встречу в Париже

7 декабря в Париже прошла встреча президентов Франции, США и Украины, сообщает Zakon.kz.

Кадры показал телеканал BFMTV.



Этот визит стал первым зарубежным визитом Дональда Трампа после его победы на выборах, а также его первой встречей с Зеленским в статусе избранного президента США.

Welcome @realDonaldTrump.



Proud of the friendship between the United States and France. There are so many challenges for us to face together. pic.twitter.com/5EpFvDVjaL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 7, 2024

Лидеры прибыли во Францию для участия в торжественной церемонии открытия собора Парижской Богоматери, завершившего реставрацию после пожара.

Ранее МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине.