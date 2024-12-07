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Мир

Трамп, Макрон и Зеленский провели встречу в Париже

7 декабря в Париже прошла встреча президентов Франции, США и Украины, сообщает Zakon.kz. , фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 23:23 Фото: Х/Emmanuel Macron
7 декабря в Париже прошла встреча президентов Франции, США и Украины, сообщает Zakon.kz.

Кадры показал телеканал BFMTV.

Этот визит стал первым зарубежным визитом Дональда Трампа после его победы на выборах, а также его первой встречей с Зеленским в статусе избранного президента США.

Лидеры прибыли во Францию для участия в торжественной церемонии открытия собора Парижской Богоматери, завершившего реставрацию после пожара. 

Ранее МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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