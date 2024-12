Трамп, Макрон и Зеленский провели встречу в Париже

Кадры показал телеканал BFMTV.



Этот визит стал первым зарубежным визитом Дональда Трампа после его победы на выборах, а также его первой встречей с Зеленским в статусе избранного президента США.

Welcome @realDonaldTrump.



Proud of the friendship between the United States and France. There are so many challenges for us to face together. pic.twitter.com/5EpFvDVjaL