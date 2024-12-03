Токаев провел встречу с президентом Франции Макроном

На полях One Water Summit в Эр-Рияде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Zakon.kz.

Президент с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эмманюэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана.

Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.

"Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие "зеленой" экономики.

Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.

Ранее президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии. Он выступил на церемонии открытия One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии и обратил внимание на то, что нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту.

Также 3 декабря 2024 года на полях One Water Summit президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой.