Токаев провел встречу с президентом Франции Макроном
Президент с теплотой вспомнил недавний государственный визит во Францию и выразил благодарность Эмманюэлю Макрону за исключительное гостеприимство, оказанное делегации Казахстана.
Глава государства подчеркнул важность достигнутых в Париже договоренностей о выводе казахско-французских отношений на уровень упроченного стратегического партнерства.
"Я глубоко удовлетворен итогами переговоров и подписанными соглашениями. Этот визит стал значимым шагом на пути к долгосрочному экономическому росту и укреплению связей между нашими странами. Отрадно, что уже спустя несколько недель мы видим конкретные результаты реализации ключевых соглашений в различных сферах", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Франции отметил динамичное развитие двусторонних отношений, подчеркнув важность совместных усилий в таких сферах, как борьба с изменением климата и развитие "зеленой" экономики.
Стороны обсудили перспективы активизации сотрудничества в областях энергоэффективности, чистых технологий, управления водными ресурсами, инноваций, обмена данными и искусственного интеллекта.
Ранее президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии. Он выступил на церемонии открытия One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии и обратил внимание на то, что нехватка воды угрожает продовольственной, энергетической безопасности и промышленному росту.
Также 3 декабря 2024 года на полях One Water Summit президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой.