В Сирии заявили о конце правления Башара Асада

Командование армии Сирии объявило офицерам о завершении правления президента Башара Асада, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник среди офицеров.

"Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее авторитарное правление президента Башара Асада закончилось", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении агентства, повстанцы в Сирии заявили, что Дамаск "теперь свободен от Асада".

Руководство повстанцев потребовало от боевиков не захватывать госучреждения, а дождаться плановой передачи власти. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным сирийским народом, и принимать любые меры по "передаче" власти. Он добавил, что остается в своем доме в Дамаске.

Также сообщается, что танковое подразделение израильской армии вошло в буферную зону на границе близ сирийского города Эль-Кунейтра. Кроме того, Израиль отправил дополнительные подразделения на Голанские высоты, как сообщил ЦАХАЛ, с оборонительными целями.

Наступление повстанцев началось в середине прошлой недели, 27 ноября. Примерно за десять дней они захватили крупнейшие города страны.