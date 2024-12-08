Премьер Сирии заявил о готовности передать власть

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности передать власть в стране мирным путем, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Arabiya, глава сирийского правительства призвал сохранить государственные институты, которые "предназначены для всех". Он подчеркнул, что останется в Дамаске, чтобы обеспечить их работу.

"Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и с миром <...>, но этот вопрос зависит от любого руководства, выбранного сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы предоставить ему все возможности", – сказал он.

Телеканал Al Hadath сообщал, что повстанцы установили контроль над Дамаском. По данным СМИ, они достигли центральной площади Омейядов в Дамаске и захватили штаб-квартиру государственного телевидения Сирии.

По информации Reuters, президент Сирии Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Предварительно самолет авиакомпании Saudi Air вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то же время, когда поступило сообщение о захвате столицы повстанцами.

Ранее стало известно, что Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных.