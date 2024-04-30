Кошку случайно отправили курьерской почтой в другой город

В США кошку случайно отправили курьерской почтой из штата Юта в Калифорнию, сообщает Zakon.kz.

Когда кошка по кличке Гальяна исчезла, ее хозяева занялись поисками, которые ни к чему не привели. Однако через неделю сотрудники склада компании Amazon в Калифорнии обнаружили пропавшее животное в одной из коробок с возвращенными товарами.

Оказалось, что Гальяна запрыгнула в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. В результате пакет отправили назад вместе с животным.

Фото: Facebook / The Cat Clinic

Кошку нашел один из сотрудников склада и отнес ее к ветеринару. Тот просканировал ее чип и таким образом узнал имя и телефон владелицы.

"Я сначала ветеринару не поверила, подумала, что это розыгрыш", – призналась Керри Кларк.

После этого ей пришлось купить билет на самолет и преодолеть более чем 1 тыс. км. К счастью для кошки и ее хозяев, в коробке с ботинками были отверстия и животному было чем дышать. При этом пакет не перевозили в слишком жарких или слишком холодных условиях, поэтому кошка смогла выжить, несмотря на отсутствие еды и питья.

Теперь Керри Кларк призывает всех обязательно чипировать своих домашних питомцев и проверять коробки перед их возвращением продавцу.

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