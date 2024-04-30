Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кошку случайно отправили курьерской почтой в другой город

Почта, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 05:31 Фото: Facebook/The Cat Clinic
В США кошку случайно отправили курьерской почтой из штата Юта в Калифорнию, сообщает Zakon.kz.

Когда кошка по кличке Гальяна исчезла, ее хозяева занялись поисками, которые ни к чему не привели. Однако через неделю сотрудники склада компании Amazon в Калифорнии обнаружили пропавшее животное в одной из коробок с возвращенными товарами.

Оказалось, что Гальяна запрыгнула в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. В результате пакет отправили назад вместе с животным.

США, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 05:31

Фото: Facebook / The Cat Clinic

Кошку нашел один из сотрудников склада и отнес ее к ветеринару. Тот просканировал ее чип и таким образом узнал имя и телефон владелицы.

"Я сначала ветеринару не поверила, подумала, что это розыгрыш", – призналась Керри Кларк.

После этого ей пришлось купить билет на самолет и преодолеть более чем 1 тыс. км. К счастью для кошки и ее хозяев, в коробке с ботинками были отверстия и животному было чем дышать. При этом пакет не перевозили в слишком жарких или слишком холодных условиях, поэтому кошка смогла выжить, несмотря на отсутствие еды и питья.

Теперь Керри Кларк призывает всех обязательно чипировать своих домашних питомцев и проверять коробки перед их возвращением продавцу.

Американские инженеры придумали музыкальную кормушку для кошек и собак.

Читайте также

США
Полицейские устроили погоню за зебрами
Сектор Газа
Расчистка сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может занять 14 лет
Самолет
У Boeing 767 во время полета оторвался аварийный трап
Алия Абди
США Amazon 2024 год Онлайн-магазины Кошки Чипирование
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
Снегопад, ливень, гроза и град: трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту
В Казахстане вновь похолодает
В Казахстане вновь похолодает
девятую планету нашли астрономы на краю Солнечной системы
Существование девятой планеты на краю Солнечной системы доказали астрономы
Полиция Алматы опубликовала фото популярных мошенников
Полиция Алматы опубликовала фото подозреваемых в мошенничестве
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: