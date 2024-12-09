В Таиланде за одни выходные умерли два человека после сеансов массажа

Турист на Пхукете и местная певица из города Удонтхани скончались после посещения сеансов тайского массажа, сообщает Zakon.kz.

Оба факта произошли в минувшие выходные. Так, в субботу 7 декабря в полицию поступило сообщение из массажного салона на пляже Патонга о проблеме с туристом из Сингапура, пишет Bangkok Post. Оказалось, что 52-летнему мужчине делали масляный массаж тела в течение 45 минут. После процедуры он перестал дышать. Мужчине сделали искусственное дыхание, но это не помогло. Причина смерти неизвестна, так как жена погибшего отказалась от вскрытия.

Во втором случае 20-летняя тайская певица Чаяда Прао-хом умерла в воскресенье 8 декабря после трех сеансов массажа, два из которых были на шее.

Сообщается, что 5 октября девушка пожаловалась парню на боли в спине и попросила отвезти ее на тайский массаж.

"После массажа она начала чувствовать онемение половины тела и не могла пользоваться левой рукой. Позже она не могла двигать всем телом", – рассказал парень.

Девушка не бросила ходить на сеансы, думая, что это просто такой эффект от массажа. И 18 ноября состояние певицы ухудшилось. Она не могла ни двигаться, ни обслуживать себя. И в итоге девушка скончалась в отделении интенсивной терапии больницы в Удонтхани. Причиной смерти называют заражение крови и отек мозга.

Местные ответственные органы намерены проверить, был ли массажный салон, в который ходила Чаяда, аккредитован и имел ли лицензию на оказание подобных услуг.

Профессор, доктор Тирават Хемачудха, консультант Колледжа восточной медицины, комментируя эти случаи, сообщил, что резкое скручивание или резкое движение шеей во время растяжки, упражнений или сеанса массажа может привести к повреждению двух парных артерий, отвечающих за кровоснабжение мозга: сонных артерий и позвоночных артерий. Опасность будет возрастать вместе с силой поворота, рывка или вращения головы. Повторение этих действий в течение длительного времени создаст проблемы не только для нервов, но и для кровеносных сосудов в области шеи.

Летом 2024 года в Таиланде четыре человека скончались и десятки пострадали после употребления самогона, содержащего токсичные химикаты.