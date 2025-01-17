Поведение туриста на курорте разгневало жителей Таиланда
Фото: Facebook/Phuket Times ภูเก็ตไทม์
Иностранный турист оголился в общественном месте на популярном тайском курорте Пхукет и вызвал гнев пользователей социальных сетей, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание The Thaiger, на опубликованном в сети снимке мужчина стоит со спущенными шортами и оголенными ягодицами в красном автобусе.
"Иностранный турист спустил шорты и показал свой зад. Ему плевать на всех", – говорится в подписи к фото.
Дополнительных подробностей о том, когда именно произошел инцидент и кто изображен на снимке, издание не приводит. Местные жители раскритиковали в сети поведение мужчины:
– Иностранные туристы на Пхукете в наши дни ужасны.
– Это разрушает прекрасную культуру Таиланда.
– Он что, купил шорты не того размера?
– Я действительно хочу знать, сделал бы он это в своей собственной стране.
Ранее сообщалось, что пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы.
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