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Мир

Поведение туриста на курорте разгневало жителей Таиланда

оголившийся турист вызвал гнев у жителей Таиланда, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 22:02 Фото: Facebook/Phuket Times ภูเก็ตไทม์
Иностранный турист оголился в общественном месте на популярном тайском курорте Пхукет и вызвал гнев пользователей социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Thaiger, на опубликованном в сети снимке мужчина стоит со спущенными шортами и оголенными ягодицами в красном автобусе.

"Иностранный турист спустил шорты и показал свой зад. Ему плевать на всех", – говорится в подписи к фото.

Дополнительных подробностей о том, когда именно произошел инцидент и кто изображен на снимке, издание не приводит. Местные жители раскритиковали в сети поведение мужчины:

– Иностранные туристы на Пхукете в наши дни ужасны.

– Это разрушает прекрасную культуру Таиланда.

– Он что, купил шорты не того размера?

– Я действительно хочу знать, сделал бы он это в своей собственной стране.

Ранее сообщалось, что пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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