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Жительница Австралии умерла в Таиланде после отравления спиртным

Жительница Австралии умерла в больнице после отравления спиртным, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 07:43 Фото: pixabay
Жительница Мельбурна (Австралия) Бьянка Джонс скончалась от отравления метанолом в тайской больнице через неделю после того, как она и ее лучшая подруга заболели во время поездки, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, смерть 19-летней девушки подтвердили после того, как ее родители приехали в Таиланд, чтобы навестить ее. Джонс умерла от "отека мозга, вызванного высоким уровнем метанола, обнаруженного в ее организме".

Она и ее лучшая подруга Холли Боулз, которым по 19 лет, остановились в хостеле в Ванг-Вьенге, к северу от столицы Лаоса Вьентьяна, во время отдыха, когда они серьезно заболели.

Сейчас Боулз продолжает бороться за свою жизнь в тайской больнице.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что подмешивание спиртного и отравление метанолом "слишком распространены" во многих частях мира.

Ранее стало известно, что стало с иранской студенткой, раздевшейся на улице в знак протеста.

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