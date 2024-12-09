Карточная игра "Гвинт" из "Ведьмака-3" выйдет в продажу в 2025 году

Издатель настольных игр Hachette Boardgames и студия No Loading Games анонсировали выход физической версии "Гвинта" – любимой карточной забавы Геральта, которая впервые появилась в видеоигре "Ведьмак-3: Дикая Охота", сообщает Zakon.kz.

Новая настолка будет конкурировать с такими популярными проектами, как Magic: The Gathering, Disney Lorcana и Star Wars: Unlimited.

Фото: настольная игра по мотивам "Ведьмак-3: Дикая Охота"

В этой версии "Гвинта" будет 400 карт и специальный коврик для "полноценного воспроизведения опыта". Разработчики обещают два набора правил: для простых партий и для турнирных состязаний.

Фото: настольная игра по мотивам "Ведьмак-3: Дикая Охота"

"Это будет отличный подарок для фанатов Геральта и любителей соревновательных карточных игр". Менеджер по маркетингу Hachette Boardgames, Роб Траунс

Игра выйдет в третьем квартале 2025 года в Великобритании и США. Продавать ее планируют в розничных магазинах за 40 долларов (20 348 тенге). О релизе в других странах пока не сообщается.

Ранее певица Адель тоже анонсировала собственную настольную игру.

