Какие казахстанские спортсмены завоевали медали на юношеских Азиатских играх-2025

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

Комитет по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан опубликовал таблицу медалей, завоеванных казахстанскими спортсменами на юношеских Азиатских играх в Бахрейне. На счету сборной Казахстана – 35 медалей, из которых 9 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых, сообщает Zakon.kz.

"Золото" завоевали: Велошоссе (смешанная командная гонка) – Данил Третьяков, Кирилл Полышев, Ринат Воля, Анель Ташбай Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова; Айым Серикбаева – таеквондо (до 44 кг); Амелина Бакиева – ММА (до 50 кг); Сан Санжар Старай – ММА (до 65 кг); Адель Ташбай – велошоссе; Евгений Васенкин – таеквондо; Альбина Жуминова – муайтай; Мужская сборная – пляжный волейбол; Сажнев Максим – легкая атлетика (метание диска среди мужчин). "Серебро": Рамазан Айнегов – триатлон (суперспринт, 27: 11); Виктория Мельникова – легкая атлетика (1500 м, 4: 51.61); Жанайбек Шамуратов – таеквондо; Маргарита Косинова – легкая атлетика; Отеген Нуртилек – ММА; Сан Санжар Имангали – ММА; Ералы Ордабаев – ММА; Нуралы Махмут – таеквондо. "Бронза": Глеб Клепинин – тройной прыжок (14,38 м); Алия Азизова – пенчак-силат (51-55 кг); Амир Серик – ММА (до 65 кг); Дарын Мустафин – ММА (до 70 кг); Анеля Цой – ММА (до 45); Гульжайна Ахтанова – ММА (до 55 кг); Бун Буняд Бахрамкулов – таеквондо (до 48 кг); Айсулу Ковалева – муайтай (до 40 кг); Адина Сайлау – муайтай (до 45 кг); Камила Абдолда – муайтай (до 48 кг) – (от 14 до 15 лет); Адия Избаскан – муайтай (до 48 кг) – (16-17 лет); Екатерина Михайленко – легкая атлетика; Вероника Елисеева – легкая атлетика; Ольга Изюмникова – легкая атлетика; Милена Мерц – легкая атлетика; Аида Акылбекова – легкая атлетика; Мурат Нурболсын – легкая атлетика; Женская сборная – пляжный волейбол. Третьи летние юношеские Азиатские игры проходят в Манаме (Бахрейн) с 22 по 31 октября. Ранее сообщалось, что Казахстан занимает 5-е место в турнирной таблице Азиатских игр в Бахрейне.

