Спорт

Какие казахстанские спортсмены завоевали медали на юношеских Азиатских играх-2025

спортсмены, юношеские Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 11:37 Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
Комитет по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан опубликовал таблицу медалей, завоеванных казахстанскими спортсменами на юношеских Азиатских играх в Бахрейне. На счету сборной Казахстана – 35 медалей, из которых 9 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых, сообщает Zakon.kz.

"Золото" завоевали:

  1. Велошоссе (смешанная командная гонка) – Данил Третьяков, Кирилл Полышев, Ринат Воля, Анель Ташбай Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова;
  2. Айым Серикбаева – таеквондо (до 44 кг);
  3. Амелина Бакиева – ММА (до 50 кг);
  4. Сан Санжар Старай – ММА (до 65 кг);
  5. Адель Ташбай – велошоссе;
  6. Евгений Васенкин – таеквондо;
  7. Альбина Жуминова – муайтай;
  8. Мужская сборная – пляжный волейбол;
  9. Сажнев Максим – легкая атлетика (метание диска среди мужчин).

"Серебро":

  1. Рамазан Айнегов – триатлон (суперспринт, 27: 11);
  2. Виктория Мельникова – легкая атлетика (1500 м, 4: 51.61);
  3. Жанайбек Шамуратов – таеквондо;
  4. Маргарита Косинова – легкая атлетика;
  5. Отеген Нуртилек – ММА;
  6. Сан Санжар Имангали – ММА;
  7. Ералы Ордабаев – ММА;
  8. Нуралы Махмут – таеквондо.

"Бронза":

  1. Глеб Клепинин – тройной прыжок (14,38 м);
  2. Алия Азизова – пенчак-силат (51-55 кг);
  3. Амир Серик – ММА (до 65 кг);
  4. Дарын Мустафин – ММА (до 70 кг);
  5. Анеля Цой – ММА (до 45);
  6. Гульжайна Ахтанова – ММА (до 55 кг);
  7. Бун Буняд Бахрамкулов – таеквондо (до 48 кг);
  8. Айсулу Ковалева – муайтай (до 40 кг);
  9. Адина Сайлау – муайтай (до 45 кг);
  10. Камила Абдолда – муайтай (до 48 кг) – (от 14 до 15 лет);
  11. Адия Избаскан – муайтай (до 48 кг) – (16-17 лет);
  12. Екатерина Михайленко – легкая атлетика;
  13. Вероника Елисеева – легкая атлетика;
  14. Ольга Изюмникова – легкая атлетика;
  15. Милена Мерц – легкая атлетика;
  16. Аида Акылбекова – легкая атлетика;
  17. Мурат Нурболсын – легкая атлетика;
  18. Женская сборная – пляжный волейбол.

Третьи летние юношеские Азиатские игры проходят в Манаме (Бахрейн) с 22 по 31 октября.

Ранее сообщалось, что Казахстан занимает 5-е место в турнирной таблице Азиатских игр в Бахрейне.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
