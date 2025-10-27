Какие казахстанские спортсмены завоевали медали на юношеских Азиатских играх-2025
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
Комитет по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан опубликовал таблицу медалей, завоеванных казахстанскими спортсменами на юношеских Азиатских играх в Бахрейне. На счету сборной Казахстана – 35 медалей, из которых 9 золотых, 8 серебряных и 18 бронзовых, сообщает Zakon.kz.
"Золото" завоевали:
- Велошоссе (смешанная командная гонка) – Данил Третьяков, Кирилл Полышев, Ринат Воля, Анель Ташбай Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова;
- Айым Серикбаева – таеквондо (до 44 кг);
- Амелина Бакиева – ММА (до 50 кг);
- Сан Санжар Старай – ММА (до 65 кг);
- Адель Ташбай – велошоссе;
- Евгений Васенкин – таеквондо;
- Альбина Жуминова – муайтай;
- Мужская сборная – пляжный волейбол;
- Сажнев Максим – легкая атлетика (метание диска среди мужчин).
"Серебро":
- Рамазан Айнегов – триатлон (суперспринт, 27: 11);
- Виктория Мельникова – легкая атлетика (1500 м, 4: 51.61);
- Жанайбек Шамуратов – таеквондо;
- Маргарита Косинова – легкая атлетика;
- Отеген Нуртилек – ММА;
- Сан Санжар Имангали – ММА;
- Ералы Ордабаев – ММА;
- Нуралы Махмут – таеквондо.
"Бронза":
- Глеб Клепинин – тройной прыжок (14,38 м);
- Алия Азизова – пенчак-силат (51-55 кг);
- Амир Серик – ММА (до 65 кг);
- Дарын Мустафин – ММА (до 70 кг);
- Анеля Цой – ММА (до 45);
- Гульжайна Ахтанова – ММА (до 55 кг);
- Бун Буняд Бахрамкулов – таеквондо (до 48 кг);
- Айсулу Ковалева – муайтай (до 40 кг);
- Адина Сайлау – муайтай (до 45 кг);
- Камила Абдолда – муайтай (до 48 кг) – (от 14 до 15 лет);
- Адия Избаскан – муайтай (до 48 кг) – (16-17 лет);
- Екатерина Михайленко – легкая атлетика;
- Вероника Елисеева – легкая атлетика;
- Ольга Изюмникова – легкая атлетика;
- Милена Мерц – легкая атлетика;
- Аида Акылбекова – легкая атлетика;
- Мурат Нурболсын – легкая атлетика;
- Женская сборная – пляжный волейбол.
Третьи летние юношеские Азиатские игры проходят в Манаме (Бахрейн) с 22 по 31 октября.
Ранее сообщалось, что Казахстан занимает 5-е место в турнирной таблице Азиатских игр в Бахрейне.
