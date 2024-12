Лидер оппозиции победил на выборах в Гане

Экс-президент Ганы, представитель оппозиции Джон Драмани Махама победил на президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Данные избирательной комиссии страны опубликовали 9 декабря на портале Ghana Web, а сами выборы прошли 7 декабря. За высший государственный пост боролись 12 кандидатов.

Mahama Wins Ghana Election:



Mahama supporters celebrate election victory



VP Mahamudu Bawumia conceded defeat



Official results yet to be announced #CitizenBriefs @Wycliffeorandi pic.twitter.com/8q7Q1MSXX0 — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) December 9, 2024

Джон Махама в 80-х годах учился в Москве в Институте общественных наук при ЦК КПСС. Занимал пост президента Ганы с 2012 по 2017 годы. После он дважды баллотировался на эту должность в 2016 и 2020 годах. Только с третьего раза ему удалось победить вновь. Его основным соперником на выборах был вице-президент страны Махамуду Бавумия.

On a more serious note, President-Elect @JDMahama has reset the @NPP_GH



Final Declaration:



John Dramani Mahama: 6,328,397 (56.55%)



Mahamudu Bawumia: 4,657,304 (41.61%)



EC declares John Mahama winner of the 2024 Elections



What a wave 😳 pic.twitter.com/bQ58qkbUJ7 — Nathaniel Obeng (@Obengnat) December 9, 2024

Победа Махамы на выборах приостановила восьмилетнее президентство Наны Акуфо-Аддо, который официально поздравил Махаму.

President Akufo-Addo extends his congratulations to President-elect John Mahama on his victory in the 2024 presidential election. pic.twitter.com/lMR5GfcVCt — New Patriotic Party (@NPP_GH) December 9, 2024

Новый президент вступит в должность в январе 2025 года.

Накануне свергнутый с поста президента Башар Асад с семьей прибыл в Москву, а избранный президент США Дональд Трамп выпустил свой именной парфюм.