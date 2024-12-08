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Мир

"С запахом борьбы": Трамп выставил на продажу свой именной парфюм

Трамп выставил на продажу свой именной парфюм, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 07:59 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
Избранный президент США Дональд Трамп выпустил ограниченную серию мужского и женского парфюма. Название парфюмированной новинки – Fight Fight Fight, что переводится как "Борись, борись, борись", сообщает Zakon.kz.

Одеколон для мужчин и туалетная вода для женщин продаются на портале Gettrumpfragrances по цене 199 долларов (101 499 тенге).

Трамп упомянул о новом парфюме в социальных сетях, напомнив, что серия ограничена и заявил, что это может стать прекрасным рождественским подарком для всей семьи.

Трамп выставил на продажу свой именной парфюм, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 07:59

Фото: Truth Social

Запах мужского одеколона включает ноты пряностей и экзотические древесные ноты, также в нем ощущается запах огурца, цитрусовых, мяты, базилика, травы и перца. По заверению производителя, это аромат для сильных мужчин, которые никогда не отступают.

Женская версия, если верить рекламе, предназначена для дам, "которые олицетворяют силу и грацию, как президент Трамп". На флаконах размещено изображение Трампа с поднятым кулаком.

Трамп выставил на продажу свой именной парфюм, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 07:59

Фото: gettrumpfragrances

Принадлежащая Трампу компания CIC Ventures LLC после покушения на него запустила в производство кроссовки с изображением политика с окровавленной щекой. Кроссовки продавались под тем же слоганом, что и парфюм: Fight Fight Fight. Также в ассортименте фирменного магазина Трампа обнаружились детские слюнявчики с его именем.

Подписанную свою же книгу "Спасти Америку" избранный президент США оценил в 499 долларов

Аксинья Титова
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