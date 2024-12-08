#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
514.65
544.6
5.17
Мир

Свергнутый с поста президента Башар Асад с семьей прибыл в Москву

Свергнутый с поста президента Башар Асад с семьей прибыл в Москву, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 23:00 Фото: wikimedia
Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 декабря пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", – сказал собеседник агентства. 

В Сирии свергли Башара Асада. Боевики вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Сообщалось, что Асад бежал и его самолет мог потерпеть крушение. О том, что сейчас происходит в Сирии, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о борьбе с раком
Мир
20:35, Сегодня
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о борьбе с раком
Падение режима Асада в Сирии: что известно к этому часу
Мир
20:11, Сегодня
Падение режима Асада в Сирии: что известно к этому часу
Британцы назвали безвкусицей рождественскую открытку от Чарльза III
Мир
17:38, Сегодня
Британцы назвали безвкусицей рождественскую открытку от Чарльза III
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: