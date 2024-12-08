Свергнутый с поста президента Башар Асад с семьей прибыл в Москву
Фото: wikimedia
Бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве и получил в России убежище, сообщает Zakon.kz.
Об этом 8 декабря пишет ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.
"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", – сказал собеседник агентства.
В Сирии свергли Башара Асада. Боевики вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря. Сообщалось, что Асад бежал и его самолет мог потерпеть крушение. О том, что сейчас происходит в Сирии, можно узнать здесь.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript