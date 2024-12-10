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Мир

Германия, Франция и Британия призвали Иран "немедленно прекратить ядерную эскалацию"

Германия, Франция и Британия осудили Иран за увеличение мощности производства урана, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 21:53 Фото: pixabay
Правительства Германии, Франции и Великобритании осудили шаги Ирана по увеличению мощности производства урана, обогащенного до 60%, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

"Мы, правительства Германии, Франции и Великобритании, осуждаем политику Ирана по дальнейшему расширению своей ядерной программы, которая предполагает значительное увеличение объемов производства урана, обогащенного до 60%, на подземном объекте в Фордо", – сказано в тексте заявления.

Европейские страны призвали Тегеран отказаться от реализации подобных инициатив и "немедленно прекратить ядерную эскалацию".

6 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран резко нарастил мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60%. По его словам, ранее в Иране создавалось от 5 до 7 килограммов обогащенного урана в год, однако теперь темпы производства могут вырасти "в семь, восемь раз и более".

До этого сообщалось, что страны ЕАЭС намерены нарастить торговлю с Ираном. Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 4 декабря ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран. Документ направлен в Сенат.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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