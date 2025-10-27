#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

В Британии хотят поделиться ядерным оружием с Германией

Военная техника, Земля, взрыв, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 06:59 Фото: freepik
В европейских странах неоднократно поднималась тема коллективного ядерного сдерживания, что обусловлено наличием такого вооружения только у Великобритании и Франции, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Express, на этом фоне в Британии предложили использовать ядерное оружие вместе с Германией.

В Британии заявили о необходимости заключения нового оборонного пакта с Германией, направленного на совместное ядерное сдерживание. С соответствующей инициативой выступил Джордж Робертсон, занимавший пост генерального секретаря НАТО с 1999 по 2003 год.

Бывший начальник штаба обороны Великобритании (2013-2016 годы) фельдмаршал Джон Хоутон также призвал европейские страны рассмотреть вопрос о самостоятельном ядерном сдерживании на фоне опасений по поводу возможного сокращения военной помощи со стороны США.

"Заполнение пробела в виде европейского варианта, помимо французского, должно быть у нас на уме. Но это хорошо или это безумие? Я лично еще не определился", – отметил Хоутон.

Ранее Германия направила Китаю дипломатическую ноту в связи с запретом на поставки китайских микрочипов в Европу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Германия потребовала доступ к ядерному оружию
05:59, 29 июня 2025
Германия потребовала доступ к ядерному оружию
В Британии произошла утечка радиоактивной воды из хранилища ядерного оружия
15:05, 10 августа 2025
В Британии произошла утечка радиоактивной воды из хранилища ядерного оружия
Германия, Франция и Британия призвали Иран "немедленно прекратить ядерную эскалацию"
21:53, 10 декабря 2024
Германия, Франция и Британия призвали Иран "немедленно прекратить ядерную эскалацию"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: