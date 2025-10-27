В Британии хотят поделиться ядерным оружием с Германией

В европейских странах неоднократно поднималась тема коллективного ядерного сдерживания, что обусловлено наличием такого вооружения только у Великобритании и Франции, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Express, на этом фоне в Британии предложили использовать ядерное оружие вместе с Германией.

В Британии заявили о необходимости заключения нового оборонного пакта с Германией, направленного на совместное ядерное сдерживание. С соответствующей инициативой выступил Джордж Робертсон, занимавший пост генерального секретаря НАТО с 1999 по 2003 год.

Бывший начальник штаба обороны Великобритании (2013-2016 годы) фельдмаршал Джон Хоутон также призвал европейские страны рассмотреть вопрос о самостоятельном ядерном сдерживании на фоне опасений по поводу возможного сокращения военной помощи со стороны США.

"Заполнение пробела в виде европейского варианта, помимо французского, должно быть у нас на уме. Но это хорошо или это безумие? Я лично еще не определился", – отметил Хоутон.

